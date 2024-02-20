شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20/2/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة، على رأسها الإسماعيلى: علاقتنا بالزمالك تاريخية ولن نسمح بخروج الجماهير عن النص، والمصري يكتسح البلدية بثلاثية نظيفة ويدخل المربع الذهبي في بطولة الدوري، وتعرض حسام حسن المدير الفنى للمنتخب إلى وعكة صحية و نقله الى المستشفى، انتعاش خزينة الاهلى بـ 350 الف دولار، بالاضافة إلى تجدد اصابة محمد صلاح

المصري يكتسح البلدية بثلاثية نظيفة ويدخل المربع الذهبي في بطولة الدوري

نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي نظيره بلدية المحلة بثلاثية نظيفة ، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب.