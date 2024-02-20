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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20/2/2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الكثير من الأخبار والأحداث الهامة، على رأسها الإسماعيلى: علاقتنا بالزمالك تاريخية ولن نسمح بخروج الجماهير عن النص، والمصري يكتسح البلدية بثلاثية نظيفة ويدخل المربع الذهبي في بطولة الدوري، وتعرض حسام حسن المدير الفنى للمنتخب إلى وعكة صحية و نقله الى المستشفى، انتعاش خزينة الاهلى بـ 350 الف دولار، بالاضافة إلى تجدد اصابة محمد صلاح 

المصري يكتسح البلدية بثلاثية نظيفة ويدخل المربع الذهبي في بطولة الدوري

نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي نظيره بلدية المحلة بثلاثية نظيفة ، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 13 من الممتاز، على استاد برج العرب.

 

 

انتعشت خزينة النادي الأهلي، خلال الأيام القليلة الماضية، بمبلغ 350 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تمثل القسط الثاني من مكافأة المشاركة فى النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم التى توّج بها نادي صن داونز والذي أطاح بالأهلي من نصف نهائي البطولة فى نوفمبر الماضي.

 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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