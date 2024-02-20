رحيل ممدوح بن سعود بعد سنوات طويلة مع العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله مهاجم فريق النصر الكروي الأول الأسبق، وعضوه الذهبي الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز، أمس، عن عمر ناهز الـ79 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

والراحل هو الشخصية الأميرية الوحيدة من أعضاء شرف نادي النصر، الذي كان فيه لاعبا.

وهو الابن السابع والعشرون من أبناء الملك سعود (رحمهما الله).

مسيرته الكروية

بدأ الأمير ممدوح بن سعود مسيرته الكروية مع أشبال نادي النصر عام 1968م، وبقي في صفوف النادي إلى اعتزاله كرويا عام 1976م، إذ أسهم في تحقيق كثير من الإنجازات الكروية، إذ نجح الفقيد في تسجيل هدف حاسم في نهائي كأس ولي العهد عام 1974م، وكرره في نهائي كأس ولي العهد عام 1973م، إذ أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80، قبل أن يعزز المهاجم الراحل أحمد الدنيني النتيجة بهدف ثان.

كما لعب دورا كبيرا في دعم مسيرة النصر، خلال الدعم المالي والمعنوي المتواصل، إضافة إلى إسهاماته المتعددة في تسجيل اللاعبين في ألعاب النادي المختلفة، منها لعبة كرة القدم في كل الدرجات. كما خدم النادي في العمل الإداري.

مراحل التعليم

في مسيرته التعليمية، درس الراحل المرحلة الابتدائية في 1951 بمعهد الأنجال بالرياض، ثم درس المتوسطة في معهد العاصمة النموذجي بالرياض عام 1954. وبعد ذلك درس الثانوية في عام 1956 وتخرج عام 1959.

ودرس المرحلة الجامعية في الجامعة الاقتصادية للعلوم واللعبة الرياضية بالمغرب عام 1963، وتخرج بدرجة البكالوريوس.