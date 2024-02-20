الامارات | 8 بطولات دولية في دبي خلال أسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي ثماني بطولات دولية كبرى، من بين 28 فعالية رياضية متنوعة، تنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تقام خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، تتوزع في مختلف مناطق دبي، وتشهد مشاركة واسعة من داخل الدولة وخارجها، من مختلف الجنسيات والأعمار.

وقال بيان لمجلس دبي الرياضي: «تتصدر قائمة الفعالية الرياضية الدولية جولتا ستريت وبارك لمحترفي التزلج على اللوح العالميتان، وتستضيفها دبي خلال الفترة من 25 فبراير إلى 10 مارس في (دبي هاربور)، وتنظمها مؤسسة وورلد سكيت وشركة أرادَ للتطوير العقاري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وتعد المحطة الأخيرة لتأهيل الفائزين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024».

وتقام جولة التزلج «ستريت» للمحترفين خلال الفترة من 25 فبراير إلى الثالث من مارس، تليها جولة التزلج «بارك» للمحترفين التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 10 مارس، وستشهد منافسات قوية وصعبة بين أكثر من 500 رياضي ورياضية من نخبة المتسابقين من مختلف الدول. وتشهد منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024 دبي، التي تقام في حي دبي للتصميم منافسات قوية بين الفرق المشاركة، ويشارك فيها 16 منتخباً، وتستمر منافساتها حتى يوم الأحد المقبل. كما تتواصل منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات لفئة 1000 نقطة، وتستمر منافسات السيدات حتى يوم 24 الجاري، فيما تقام منافسات الرجال خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس.

وينطلق «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية من مدينة إكسبو دبي يوم الأحد المقبل، ويشارك في السباق أكثر من 3800 متسابق من داخل الدولة وخارجها، ويتنافس المشاركون من فئة النخبة، على مسافة 94.1 كيلومتراً، فيما يتنافس الدراجون من فئة الهواة على مسافة تمتد إلى 25 كيلومتراً، كما تم تخصيص سباق للفئة العمرية من عمر سنتين، لمسافة كيلومتر واحد، حيث يقود الأطفال برفقة عوائلهم.

كما ينطلق سباق تيري فوكس الخيري الشهير من ميناء راشد، ويقام سباق دبي مسقط للإبحار الشراعي الحديث، وهو السباق الدولي العريق الذي ينطلق من نادي دبي للشراع والإبحار، ويشارك فيه أكثر من 20 فريقاً من مختلف دول العالم.

وتتواصل أيضاً منافسات بطولة كأس دبي الذهبية للبولو التي تقام على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية بدبي، وتقام بطولة دبي ماصل بيتش لبناء الأجسام في فندق الحبتور غراند أوتوغراف مرسى دبي، وتقام البطولة الخليجية لبناء الأجسام للهواة في جافزا 1 للمؤتمرات بمنطقة جبل علي.

وتستضيف منطقة حتا سباق كوريونتي للدراجات الهوائية، الذي ينطلق من وادي هاب بمنطقة حتا، وتتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية في نزل العمال بمنطقة جبل علي، ويقام مؤتمر أوراسيا للرياضات الإلكترونية في فستيفال أرينا بدبي فستيفال سيتي، ويقام مهرجان ميرا إيكو للجري على شاطئ كايت بيتش، وفعالية حتا كوريونتي لليوغا في وادي هاب، وسباق سكون وبوبا العالمية للجري في حي دبي للتصميم، وتنطلق دورة دبي الرياضية لألعاب الشركات في منطقة إنسبراتوس بمدينة دبي الرياضية.

وتقام بطولة إي إيم دي فايت نايت للملاكمة في قاعة ذا أجندا بدبي ميديا سيتي، وينظم مركز النور لأصحاب الهمم مسيرة المشي لأصحاب الهمم (سوبر هيرو ووك) في منطقة البرشاء 1، وتقام بطولة تحدي الرقص في أكاديمية غراند دانس بمنطقة القوز 3، وكأس اتحاد الإمارات للبولو في نادي دبي للبولو والفروسية، وفعالية اليوغا «أكتيف أون ذا بيتش» في فندق كمبنسكي بنخلة دبي.

• أكثر من 3800 متسابق في (تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية).