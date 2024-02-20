مانشستر سيتي يصعق برينتفورد بأقدام هالاند ويحتل وصافة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق مانشستر سيتي فوزا هاما علي نظيره فريق برينتفورد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال18 من الدوري الإنجليزي وأحتضنها ملعب "الاتحاد" معقل السيتي.



وجاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بعدما استلم تمريرة طويلة في منتصف الملعب وانفرد بها امام حارس برينتفورد ليسكنها في الشباك بنجاح.

بهذا الفوز أرتقي فريق مانشستر سيتي الي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 56 نقطة، خلفًا لفريقي ليفربول المتصدر برصيد 57 نقطة ومتخطيا أرسنال الوصيف برصيد 55 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، روبن دياز، أكانجي.

خط الوسط: رودري، فيل فودين، جوليان ألفاريز، أوسكار بوب، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

"أورتيجا، كارسون، آكي، كوفاسيتش، دوكو، دي بروين، جوميز، نونيز، ريكو لويس".