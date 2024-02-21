7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة، على رأسها تعرض حسام حسن المدير الفنى للمنتخب إلى وعكة صحية ونقله إلى المستشفى، والإسماعيلى: علاقتنا بالزمالك تاريخية ولن نسمح بخروج الجماهير عن النص، والمصري يكتسح البلدية بثلاثية نظيفة ويدخل المربع الذهبي في بطولة الدوري.

المصري يكتسح البلدية بثلاثية نظيفة ويدخل المربع الذهبي في بطولة الدوري

نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي نظيره بلدية المحلة بثلاثية نظيفة ، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب.