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اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20/2/2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الكثير من الأخبار والأحداث الهامة، على رأسها المصري يكتسح البلدية بثلاثية نظيفة ويدخل المربع الذهبي في بطولة الدوري، وتعرض حسام حسن المدير الفنى للمنتخب إلى وعكة صحية و نقله الى المستشفى، انتعاش خزينة الاهلى بـ 350 الف دولار، والإسماعيلى: علاقتنا بالزمالك تاريخية ولن نسمح بخروج الجماهير عن النص.

 

المصري يكتسح البلدية بثلاثية نظيفة ويدخل المربع الذهبي في بطولة الدوري

نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي نظيره بلدية المحلة بثلاثية نظيفة ، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 13 من الممتاز، على استاد برج العرب.

 

 

انتعشت خزينة النادي الأهلي، خلال الأيام القليلة الماضية، بمبلغ 350 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تمثل القسط الثاني من مكافأة المشاركة فى النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم التى توّج بها نادي صن داونز والذي أطاح بالأهلي من نصف نهائي البطولة فى نوفمبر الماضي.

 

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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