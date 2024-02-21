جوندوجان مندهش من أزمة بايرن ميونخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى إيلكاي جوندوجان، قائد منتخب ألمانيا لكرة القدم، دهشته بشأن الأزمة التي يواجهها بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) في المواسم الـ11 الأخيرة.

وحرص جوندوجان، لاعب وسط برشلونة الإسباني، على دعم توماس توخيل.

وتعرض بايرن للهزيمة في مبارياته الثلاث الأخيرة بمختلف المسابقات، حيث خسر صفر / 3 أمام بايرليفركوزن، متصدر بوندسليجا، و2 / 3 أمام مضيفه بوخوم في المرحلة الماضية للمسابقة، وصفر / 1 أمام لاتسيو الإيطالي في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبقي بايرن في المركز الثاني بترتيب الدوري الألماني، بفارق 8 نقاط خلف ليفركوزن، الذي يحلم بالفوز باللقب المحلي للمرة الأولى في تاريخه، فيما بات يتعين عليه تعويض خسارته أمام لاتسيو عندما يستضيف فريق العاصمة الإيطالية على ملعب (أليانز أرينا) بمدينة ميونخ الشهر المقبل في لقاء الإياب.

ويلوح في الأفق موسم أول خال من الألقاب لبايرن منذ عام 2012، وهناك جدل حول ما إذا كان توماس توخيل، الذي تولى منصب المدير الفني قبل 11 شهرا فقط، لا يزال هو المدرب المناسب للفريق.

وأشاد جوندوجان، الذي قاد مانشستر سيتي للفوز بالثلاثية التاريخية في الموسم الماضي، قبل انضمامه لبرشلونة ولعب تحت قيادة توخيل في الماضي في بوروسيا دورتموند، بالمدرب الألماني الذي توج بدوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي، علما بأنه تولى قيادة باريس سان جيرمان الفرنسي أيضا.

ووصف جوندوجان مدربه السابق توخيل بأنه «أحد أفضل المدربين في أوروبا»، فضلاً عن كونه «متميز من الناحية التكتيكية وشخصا صادقا ومنفتحا للغاية».