حسام حسن يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض حسام حسن مدرب منتخب مصر لوعكة صحية مفاجئة، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وذلك عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن حسام حسن مدرب منتخب مصر قد نقل إلى المستشفى في الساعات الأولى من صباح أمس، بسبب وعكة صحية مفاجئة، إذ تعرض العميد لحالة إغماء مفاجئة بسبب الإرهاق.

وأوضحت التقارير أن حسام حسن مدرب منتخب مصر عانى من مشاكل في التنفس، ليس ذلك فقط بل اضطر الأطباء إلى منح «محاليل» لمدرب الفراعنة.

كما تم وضع المدرب الجديد لمنتخب مصر على جهاز التنفس الصناعي، وتمكن من استعادة وعيه من جديد، ثم خضع لعدد من الفحوص الطبية التي أثبتت سلامته.

وكان مدرب منتخب مصر حاضرا الاثنين في مباراة الإسماعيلي والزمالك، برسم الجولة الـ11 في الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل (0 - 0).

يشار إلى أن حسام حسن تولى تدريب منتخب مصر قبل نحو أسبوعين، خلفا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته من الفراعنة، عقب الإقصاء المرير من بطولة كأس أمم أفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية، بعد الخسارة بركلات الترجيح في دور الـ16.