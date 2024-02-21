إنترميلان يسقط أتلتيكو مدريد بهدف في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق إنترميلان الإيطالي فوزاً مستحقاً على اتليتكو مدريد الإسباني بهدف دون رد في مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول

قدم فريق إنترميلان عرضاً قوياً في الشوط الأول للقاء بينما إكتفى اتلتيكو مدريد بالتمركز في وسط ميدانه.

سدد ماركوس تورام كرة رأسية خطيرة علت العارضة مع بداية المباراة معلناً عن أول الفرص التهديفية.

واهدر لاوتارو مارتينيز فرصة خطيرة في الدقيقة 13 بعد تألق الحارس أوبلاك في إبعاد الكرة، ثم توالت المحاولات من النيراتزوري من أجل الوصول لشباك فريق العاصمة الإسبانية دون جدوى لتنته أحداث الشوط بالتعادل 0-0.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن سابقه حيث بدأ إنترميلان بضغط هجومي وسدد لاوتارو مارتينيز كرة خطيرة إصطدمت بقدم فيتسيل لتمر إلى خارج المرمى.

بمرور الوقت تحسن مردود أتلتيكو مدريد نسبياً وحاول مجاراة إنترميلان في المحاولات الهجومية لكن دون خطورة كبيرة.

وكاد البديل أرناتوفيتش أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 63 الا أن تسديدته علت العارضة.

وفي الدقيقة 79 ينجح المتألق أرانتوفيتش في تسجيل الهدف الاول في المباراة بعد متابعة مميزة للكرة المرتدة من الحارس أوبلاك ليمنح فريقه فوزاً هاماً قبل خوض مباراة الإياب.