كمال درويش: زيارة إدارة الأهلي للزمالك أمر إيجابي

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الدكتور كمال درويش رئيس الزمالك السابق بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لمقر القلعة البيضاء.

وقال درويش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "زيارة مجلس إدارة الأهلي للزمالك تعودنا عليها في عهدنا السابق".

وتابع: "الزمالك والأهلي هما قلعتي الرياضة في مصر، المنافسة مطلوبة والرياضة ليست فوز فقط وعلى الجميع تقبل ثقافة الخسارة ".

وأضاف : "زيارة إدارة الأهلي لنادي الزمالك لها معاني كبيرة، المجلس الحالي حقق نجاحات كثيرة في فترة الـ100 يوم".

وأتم : "التعاقد مع لاعبين في مختلف الألعاب وسداد المستحقات للاتحادات المختلفة أمر إيجابي".