حسام حسن يطلب تقليص عدد فرق الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تقليص عدد فرق الدوري المصري، من أجل توفير أوقات لوجود معسكرات للمنتخب، مشيرًا إلى أنه ملف شائك للغاية، في ظل بحث الجميع عن المداخيل المالية، والتي لا تأتي إلا بكثرة البطولات والمباريات.

وأكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لا أعلم هل هذه الأمور سوف تنعكس سلبًا أم ايجابا على الكرة المصرية، وهل سيتم الموافقة على المقترح من جانب اتحاد الكرة".

وأضاف: "علمت أن هناك مقترح بالإشراف على منتخب مصر من خارج اتحاد الكرة المصري، وبالتالي لن يكون هناك دور تماما لمسئولي الاتحاد مع المنتخب".