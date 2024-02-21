دورتموند يسقط في فخ التعادل مع آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله، أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي بوروسيا دورتموند ضد آيندهوفن، في دوري أبطال أوروبا.

واختتم ملعب فيليبس، أحداث مباراة بوروسيا دورتموند ضد آيندهوفن، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبدأت المباراة سجال بين الفريقين، حتى نجح دونيل مالين، في تسجيل الهدف الأول لـ دورتموند خلال الدقيقة 24.

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واستمرت المحاولات جارية بين الطرفين خلال شوطي اللقاء، وتمكن آيندهوفن في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 56.

وسجل لوك دي يونج، لاعب برشلونة السابق، هدف التعادل لفريقه من ركلة الجزاء.

ومن المقرر أن يلتقي بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لحسم بطاقة التأهل، يوم 13 مارس المقبل.

وستقام مواجهة الإياب، على ملعب سيغنال إيدونا بارك، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.