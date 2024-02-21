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حسام حسن يصدم أندية الدوري المصري

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حسام حسن - منتخب مصر

حسام حسن - منتخب مصر

وجه حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، صدمة لأندية الممتاز، بعدما طلب تقليص عدد الفرق المشاركة في البطولة.

وبحسب الإعلامي محمد شبانة، بس تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، فإن حسام حسن، طلب تقليص عدد فرق الدوري المصري.

وأوضح أنه طلب تقليص الفرق، من أجل توفير أوقات لوجود معسكرات للمنتخب.

وتابع شبانة:”هو ملف شائك للغاية، في ظل بحث الجميع عن المداخيل المالية، والتي لا تأتي إلا بكثرة البطولات والمباريات”.

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وأشار إلى أنه لا يعلم، هل يتسبب طلب حسام حسن، في انعكاس الأمور  سلبًا أم إيجابًا على الكرة المصرية، وهل سيتم الموافقة على المقترح من جانب اتحاد الكرة أم لا؟.

واختتم: “علمت أن هناك مقترح بالإشراف على منتخب مصر من خارج اتحاد الكرة المصري، وبالتالي لن يكون هناك دور تماما لمسئولي الاتحاد مع المنتخب”.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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