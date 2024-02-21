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مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 25 من الممتاز.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

فاز السيتي على برينتفورد بهدف نظيف على استاد الاتحاد.

سجل هدف فوز السيتي، إيرلينج هالاند في الدقيقة 71.

ورفع السيتي رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل برينتفورد المركز 14 برصيد 25 نقطة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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