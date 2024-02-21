"برشلونة ضد نابولي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام اليوم الأربعاء عدد من المباريات الهامة والقوية، في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي ودوري أبطال آسيا.

ويسعى ليفربول إلى الفوز على لوتون من أجل مواصلة الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي، ومن جانب آخر يتطلع برشلونة بقيادة تشافي الانتصار على نابولي ووضع قدم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة ضد نابولي - 10 مساء - beIN SPORTS 1

أرسنال ضد بورتو - 10 مساء - beIN SPORTS 3

الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد لوتون تاون - 9.30 مساء - beIN SPORTS 2

دوري أبطال آسيا

أولسان هيونداي ضد فينتفوريت كوفو - 11 صباحا - beIN SPORTS AFC

بانكوك يونايتد ضد يوكوهاما - 1 ظهرا - beIN SPORTS AFC 1

العين ضد ناساف - 6 مساء - beIN SPORTS AFC 1

النصر ضد الفيحاء - 8 مساء - beIN SPORTS AFC

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