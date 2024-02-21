ميدو يوجه رساله لحسام حسن بعد تعرضه لوعكه صحيه

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو رسالة لـ حسام حسن، مدرب منتخب مصر بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس؛ الإثنين؛ في الدوري المحلي باستاد الإسماعيلية.

وقد نُقل حسام حسن لأحد المستشفيات، وتمّ توقيع الكشف الطبي عليه، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وفور استقرار الحالة تم الخروج من المستشفى.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية المحور: "أعلم أن حسام حسن متحمس للغاية، ولكن أنصحه بعدم حضور كل مباريات الدوري المصري حفاظًا على صحته".

وتابع: "من الممكن أن تختار المباريات الأقوى والأكثر تأثيرًا، أو أن يتم تقسيم المباريات على أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر".

وأضاف: "حضور جميع المباريات يتطلب سفر لمسافات طويلة بشكل يومي، بالإضافة إلى عدم وجود تغذية جيدة، والأمر سيؤثر عليه بعد فترة مما قد يؤثر على حالته النفسية في المرحلة القادمة".

وأتم: "لابد من إعطاء وقت كافي لنفسك في التفكير في ما هو قادم، وأتمنى نجاح حسام حسن مع منتخب مصر في ما هو قادم".