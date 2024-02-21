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كلوب يثير الجدل حول إصابة محمد صلاح

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محمد صلاح - يورجن كلوب - ليفربول

محمد صلاح - يورجن كلوب -

آثار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الجدل حول إصابة الدولي المصري محمد صلاح، وغيابه عن مواجهة لوتون تاون.

وكانت تداولت أنباء في الساعات الماضية، حول تجدد إصابة محمد صلاح، بعد مشاركته في مباراة ليفربول ضد برينتفورد.

وشارك صلاح ضد برينتفورد، لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مع منتخب مصر، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

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وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي إكسبريس” الإنجليزية، إن نونيز شعر بشيء ما خلال مواجهة برينتفورد، وكذلك الأمر بالنسبة لـ مو.

وأوضح أن محمد صلاح، يشعر بالإرهاق قليلًا في نفس المنطقة، ولكم عليهم أن يروا كيف يتطور الأمر.

واختتم كلوب:”إنه ليس بالأمر الجنوني، ولكن علينا أن نرى ما سيحدث”.

والجدير بالذكر أن ليفربول سيواجه لوتون تاون، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من ، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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