كلوب يثير الجدل حول إصابة محمد صلاح

آثار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الجدل حول إصابة الدولي المصري محمد صلاح، وغيابه عن مواجهة لوتون تاون.

وكانت تداولت أنباء في الساعات الماضية، حول تجدد إصابة محمد صلاح، بعد مشاركته في مباراة ليفربول ضد برينتفورد.

وشارك صلاح ضد برينتفورد، لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مع منتخب مصر، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

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وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي إكسبريس” الإنجليزية، إن نونيز شعر بشيء ما خلال مواجهة برينتفورد، وكذلك الأمر بالنسبة لـ مو.

وأوضح أن محمد صلاح، يشعر بالإرهاق قليلًا في نفس المنطقة، ولكم عليهم أن يروا كيف يتطور الأمر.

واختتم كلوب:”إنه ليس بالأمر الجنوني، ولكن علينا أن نرى ما سيحدث”.

والجدير بالذكر أن ليفربول سيواجه لوتون تاون، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.