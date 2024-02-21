الامارات | «شواطئ دبي» تُلهم فيكيتش لإقصاء سابالينكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت الكرواتية دونا فيكيتش «المصنفة الـ31 عالمياً»، عن سعادتها بإقصائها البيلاروسية أرينا سابالينكا «المصنفة الثانية على العالم» من الدور الثاني في بطولة «تنس دبي»، بعد الفوز بمجموعتين دون رد، في مشاركة وصفتها فيكيتش بـ«نصف إجازة» كونها قضت ساعات على شواطئ دبي أكثر من ساعات التدريب في ملاعب البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ24 على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، وتمتد حتى السبت المقبل، بإجمالي جوائز تبلغ 3.2 ملايين دولار.

وأكدت فيكيتش، أمس، علو كعبها في المواجهات المباشرة التي جمعتها تاريخياً مع منافستها سابالينكا، في لقاء امتد لساعتين و23 دقيقة، وشهد نجاح البيلاروسية في حسم مجموعتها الأولى بشوط كسر التعادل (7-6)، قبل أن تتمكن فيكيتش من استعادة اتزانها وانتزاع المجموعة الثانية (6-3)، وبسط هيمنتها المطلقة على المجموعة الثالثة (6-0).

وقالت فيكيتش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة «سعيدة لتحقيقي الفوز، ومواصلة مشواري في بطولة دبي على الرغم من أنني دخلت البطولة دون توقعات كبيرة، بعد أن أخبرني مدربي بأنني سأحصل هذا الأسبوع على نصف إجازة، وأستطيع أن أخبركم صراحةً بأنني أمضيت بالفعل وقتاً على شواطئ دبي أكثر مما أمضيته في الملعب، ولربما هذه طريقة جيدة للمضي قُدماً».

وأضافت: «خضنا سابقاً العديد من المواجهات القوية، وهزمتني سابالينكا، أخيراً، في (أستراليا المفتوحة) قبل أن تواصل مشوارها لحصد لقبها الثاني على التوالي في تلك البطولة، وأنا سعيدة اليوم كوني تمكنت من الفوز عليها مجدداً».

عبور آمن للنجمتين سفيتولينا وأوستابينكو

واصلت حاملتا اللقب السابقتان في «تنس دبي» الكرواتية إيلينا سفيتولينا «بطلة نسختي 2017 و2018»، واللاتفية إيلينا أوستابينكو المتوجة بلقب 2022، مشواريهما بنجاح في النسخة الحالية، بتخطيهما، أمس، عقبة الدور الثاني، بفوز الكرواتية سفيتولينا «المصنفة الـ20 عالمياً» على الألمانية ماريا تيخمان «المصنفة الـ54»، بواقع مجموعتين دون رد، وتكرار اللاتفية أوستابينكو «المصنفة التاسعة» السيناريو ذاته في تغلبها على السويسرية سون لولو.

واحتاجت سفيتولينا إلى 73 دقيقة فقط لضمان انتزاعها الفوز في مجموعتي المباراة (6-3 و6-3)، فيما جاء انتصار أوستابينكو بـ72 دقيقة بواقع (6-4 و6-3).