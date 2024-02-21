الامارات | انطلاق مزاد قمصان مباراة الوحدة والشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مزاد قمصان مباراة الوحدة والشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت فعاليات المزاد على قمصان لاعبي الوحدة والشارقة، التي ارتدوها في مواجهتهما بالجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
ويمكن للجماهير المشاركة في المزاد على قمصان الفريقين حتى يوم الأحد المقبل. وقالت رابطة المحترفين في بيان صحافي: «تنظم المزاد شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية».
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