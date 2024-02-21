رسميًا.. رحيل توخيل عن تدريب بايرن ميونخ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رحيل مدربه توماس توخيل بشكل رسمي في نهاية الموسم الكروي الحالي.

ويعيش بايرن ميونخ فترة صعبة تحت قيادة توخيل بعد تعرضه لثلاث خسائر متتالية في مسابقة الدوري الالماني أمام باير ليفركوزن وبوخوم بالإضافة للسقوط أمام لاتسيو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.



أكد بايرن ميونخ في بيانه الرسمي رحيل توخيل بالاتفاق المشترك بين الطرفين، مؤكدين أن الهدف الأساسي تحقيق أقصى نجاح ممكن في الموسم الحالي، مضيفًا أن النادي لديه الثقة في مدربه للعبور إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، وتحسن النتائج في مسابقة الدوري الألماني.



من جانبه قال دريسن المدير التنفيذي في بايرن ميونيخ: أن تم إجراء محادثة إيجابية وقررنا نهاية علاقة العمل مع توخيل في نهاية الموسم بالاتفاق المشترك بين الطرفين، من أجل جلب كرة قدم جديدة، ومدرب جديد في الموسم المقبل، سواء في الدوري الألماني أو الوصول إلى دور ربع النهائي بدوري الأبطال بعد الخسارة ذهابًا أمام لاتسيو بهدف نظيف، مضيفا ثقتهم في تحقيق ذلك على ملعب أليانز أرينا.



فيما قال توخيل أنه اتفق مع النادي على الرحيل في نهاية الموسم الحالي، وأن هدفنا الحالي تحقيق أفضل نتائج ممكنة في الموسم الجاري.