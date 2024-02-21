قرار جديد من جوميز قبل سفر الزمالك للجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك للسفر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي، يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بدولة الجزائر نظرا لعدم صلاحية ملعب فريق أبو سليم في ليبيا.

وتقرر أن تغادر بعثة الزمالك إلى الجزائر غدا الخميس في الرابعة عصرا، وسيكون في استقبالهم مسؤولي السفارة المصرية وعبدالواحد السيد مدير الكرة الذي سبق البعثة.

ومن جانبه قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق أن يخوض الفريق مرانين قبل السفر للجزائر، الأول اليوم الأربعاء والأخير في الحادية عشرة صباح غدا الخميس على الملعب الفرعي للدفاع الجوي.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل مع الإسماعيلي سلبيا دون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الإثنين، في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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