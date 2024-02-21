شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن غرامة كهربا: النادى هياخد حقه وبالفوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بالغرامة الموقعة على محمود كهربا لاعب الفريق السابق، وفقا لما حكمت به المحكمة الرياضية الدولية "كاس"

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك في تصريحات خاصة لليوم السابع ان النادى لن يتنازل عن الغرامة الموقعة على اللاعب بالإضافة إلى الفوائد قائلا:" الزمالك هياخد حقه وبالفوائد كمان ، الموضوع أصبح حكم يتبقى تفيذه فقط.

كان عمرو أدهم عضو مجس إدارة نادى الزمالك كشف عن سبب عدم إدراج قضية محمود عبد المنعم كهربا فى قائمة جلسات الاستماع بالمحكمة الرياضية الدولية "كاس" والمنشورة على الصفحة الرسمية للمحكمة الدولية الرياضية.

وقال عمرو أدهم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قضية كهربا ليس لها جلسة استماع، خاصة أنه تم الحكم النهائى فيها، وعندما تقدم اللاعب باستئناف على الحكم، تسأل المحكمة ما الجديد في القضية حتى يتم تقديم الاستئناف وقبوله، قائلا: "الحكم نهائى فى القضية هيعملو جلسة استماع ليه؟".