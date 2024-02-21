رقم قياسي ينتظر محمد صلاح في مباراة لوتون تاون

ينتظر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي رقمًا قياسيًا حال مشاركته في مباراة ليفربول اليوم أمام لوتون تاون وإحرازه هدفًا في المباراة.

ويسيطر الغموض على موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول اليوم؛ وذلك بعد تصريحات الألماني يورجن كلوب، عن شعور محمد صلاح بآلام في منطقة الإصابة السابقة.

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وفي حالة مشاركة محمد صلاح في مباراة اليوم وإحرازه هدفًا سيص للهدف رقم 20 له مع ليفربول هذا الموسم، ويحقق رقم قياسي بتسجيله 20 هدفًا على الأقل في سبع مواسم متتالية مع ليفربول، ليكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يفعل هذا الأمر.

وأحرز الدولي المصري محمد صلاح 19 هدفًا مع نادي ليفربول الإنجليزي في 27 مباراة خاضها هذا الموسم بمختلف البطولات، حيث أحرز 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي وصنع تسعة آخرين، فيما سجل ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرين في الدوري الأوروبي.

ويغيب عن نادي ليفربول في مباراة اليوم كلا من أليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد وودومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز وتياجو ألكانتارا.