"كاس" تعلن انتهاء أزمة النبريص مع الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علم "الخليج 365" أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، أبلغت النادي الإسماعيلي بإلغاء جلسة الاستماع الخاصة باللاعب الفلسطيني خالد النبريص، بعد تسوية الأمور بين النادي واللاعب بشكل ودي.

وكان من المقرر أن تقام جلسة الاستماع الخاصة باللاعب، يوم 26 فبراير الجاري 2024، وهذا بعدما تقدم النبريص بشكوى ضد الإسماعيلي في المحكمة الدولية.

وانضم النبريص إلى الإسماعيلي، في يناير 2022، من اتحاد خان يونس، بعقد يمتد حتى 2026.

اقرأ أيضًا:

إيهاب الكومي يكشف سبب إصابة حسام حسن بالتسمم

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة دورتموند وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان يفوز على أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا