"رويس وعبدربه".. لاعبون رفضوا الانتقال إلى أندية كبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

فضل كثير من لاعبي كرة القدم البقاء في أنديتهم على الانتقال إلى أندية آخرى أكثر نجاحا وفي بعض الأحيان تضم قاعدة جماهيرية أكبر، وأصبح تاريخ بعض هؤلاء اللاعبين مقتصرا على فريق واحد، وأبرزهم ماركو رويس لاعب بروسيا دورتموند الحالي.

ماركو رويس

ينتهي عقد ماركو رويس مع بروسيا دورتموند بنهاية الموسم الحالي، وبهذا تقترب نهاية 12 عاما داخل جدران الفريق الألماني، وكان الأخير مدد عقد اللاعب لعام إضافي مع تقليل الراتب الذي يحصل عليه إلى النصف، ويعتبر رويس رمزا للوفاء، وشاهد زملائه يرحلون واحدا تلو الآخر، إذ انتقل الأميركي كريستيان بوليسيتش إلى تشيلسي وإلكاي جوندوجان إلى مانشستر سيتي وليفاندوسكي إلى الغريم التقليدي بايرن ميونيخ.

ولاحقت رويس لعنة الإصابات، بالإضافة إلى اقتراب نهاية مسيرته مع بروسيا، دون تحقيق لقب الدوري الألماني، إذ حقق اللاعب مع بروسيا 5 بطولات، لا يوجد بينها دوري ألماني أو دوري أبطال أوروبا.

وطوال مسيرة رويس ارتبط اسمه بالانتقال إلى عدة أندية كبرى، أبرزها أرسنال الإنجليزي الذي أعلن اهتمامه باللاعب في وقت سابق، ومانشستر يونايتد وبرشلونة وتشيلسي.

هاري كين

ويختلف الأمر بالنسبة إلى هاري كين لاعب بايرن ميونيخ الحالي وتوتنهام السابق، إذ أنه قضى نحو 13 عاما مع السبيرز، ولم يحقق طوال هذه الفترة أي بطولة وخرج فترة إعارات لعدة أندية، لم يثبت فيها جدارته، لكنه مع تيم شيروود انفجرت موهبته وأصبح أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي، وفي النهاية غادر ناديه إلى الدوري الألماني، وما زال كين يبحث عن البطولة الأولى في مسيرته.

فرانشيسكو توتي

قضى توتي 24 عامًا في صفوف روما الإيطالي، بين فرق الشباب والفريق الأول، ويعد توتي أكثر اللاعبين وفاءً في تاريخ كرة القدم وأسطورة بالنسبة لجماهير روما، ورفض في أكثر من مناسبة الانتقال إلى عدة أندية كبرى، أبرزها ريال مدريد الإسباني، واعترف توتي بوجود اهتمام من ريال مدريد في السابق، و حقق 6 ألقاب أبرزها دوري 2001 الشهير.

حسني عبد ربه

وفي الدوري المصري، لعب حسني عبد ربه 17 عاما في صفوف الإسماعيلي، خرج خلالها إلى عدة إعارات في أندية سعودية وإماراتية وفرنسية.

وكانت مسيرة عبد ربه حافلة بالبطولات القارية مع منتخب مصر، إذ أنه كان أحد الأعمدة الرئيسية مع منتخب الفراعنة، وحقق 3 بطولات كأس أمم أفريقيا مع حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

ورفض عبد ربه الانتقال إلى قطبين الكرة المصرية، وقال: "عندما كنت ألعب مع ستراسبورج في فرنسا، عرض عليّ محمود الخطيب رئيس الأهلي ملايين الجنيهات من أجل ضمي للنادي، واتصل بي ممدوح عباس رئيس الزمالك وقتها أيضا، لكني رفضت الانضمام للقطبين، وإذا كنت أرغب في الرجوع لمصر للانضمام للأهلي لفعلت، ولكني أقسم وبرحمة والدي أنني قلت لن ألعب كرة قدم ولن سيعيدني مجددا إلا الإسماعيلي، وأثبت ذلك للجميع بتتويجي كأفضل لاعب بمصر 2007".

ستيفن جيرارد

استمر جيرارد مع ليفربول الإنجليزي لمدة 19 عاما، ما بين فريق الشباب والفريق الأول، وحصل على 11 بطولة خلال مسيرته، إلا أنه خلال هذه المدة مع الريدز تلقى عدة عروض، أبرزها ريال مدريد وتشيلسي، لكنه فضل البقاء مع ناديه.

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