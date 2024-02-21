قبل مواجهة أبو سليم.. إصابة جديد تضرب صفوف الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تأكد غياب السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، عن مواجهة الأبيض أمام أبو سليم الليبي المقبلة، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض إبراهيما نداي للإصابة في المواجهة الماضية أمام فريق الإسماعيلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت على استاد الإسماعيلية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن إبراهيما نداي يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وسوف يخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة والمشاركة في أقرب وقت بالتدريبات الجماعية.

وعلم موقع الخليج 365، أن إبراهيما نداي تأكد بشكل رسمي، خروج اللاعب السنغالي من حسابات المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، في مواجهة الزمالك المقبلة أمام أبو سليم الليبي، وسيتم تجهيزه للحاق بمواجهة الداخلية في الدوري.

ويعاني فريق الزمالك من الإصابات حيث، تعرض من قبل الثنائي محمد عبدالشافي ومحمود الونش للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بجانب إصابة أحمد فتوح وزياد كمال بمزق في العضلة الخلفية.

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