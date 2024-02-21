أوكونور بطل المرحلة الثالثة لطواف الإمارات

الرياص - اسماء السيد - دبي : أحرز الأسترالي بن أوكونور الأربعاء لقب الجولة الثالثة الجبلية من طواف الإمارات للدراجات الهوائية وصعد إلى وصافة الترتيب العام خلف مواطنه جاي فاين.

وقطع دراج فريق ديكاتلون إيه جي 2 آر لامونديال مسافة المرحلة البالغة 176 كلم وتخللها الصعود الى جبل جيس في رأس الخيمة في 4:16:21 ساعات بمعدل سرعة 41 كلم/ساعة، بفارق 5 ثوان عن فاين، دراج فريق الإمارات، والبلجيكي لينرت فان ايتفيلت.

وأخذ أوكونور خطوة متقدمة عن الدراجين الآخرين في آخر 1.2 كلم، وقد استمر في الطليعة دون منافسة حتى الوصول الى خط النهاية.

الفوز فوق قمة جبل

وقال الأسترالي الذي حقق فوزه الاول في السباق الإماراتي على الاطلاق "مرّ وقت طويل منذ أن فزت على قمة الجبل، ليس هناك من حافز أفضل من رؤية الجميع خلفك، ومن محاولة الوصول إلى خط النهاية أولا".

وأبدى اوكونور اسفه لخروج البريطاني آدم ييتس من السباق بعد حادث تعرض له "كان من المحزن خروجه، لكن بمجرد ان ترى احد المتسابقين المرشحين يخرج، فهذه فرصة يجب عليك اغتنامها".

وتغيرت صدارة الترتيب العام للمرحلة الثالثة على التوالي، حيث انتزع فاين القميص الأحمر بزمن 7:39:44 ساعات، بفارق 11 دقيقة عن اوكونور و13 عن المتصدر السابق الاميركي براندون ماكنولتي.

وتقام المرحلة الرابعة في دبي الخميس على مسافة 173 كلم.

ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الثالثة:

1 الأسترالي بن أوكونور(ديكاتلون ايه جي 2 آر لامونديال) 4:16:21 ساعات

2 الأسترالي جاي فاين (فريق الامارات) بفارق 5 ثوان

3 البلجيكي لينرت فان ايتفيلت (لوتو دستني) بفارق 5 ثوان

4 البريطاني ماكس بول (دي اس ام) بفارق 5 ثوان

5 البلجيكي ايلان فان وايلدر (سودال كويك ستيب) بفارق 5 ثوان

الترتيب العام بعد المرحلة الثالثة:

1 الأسترالي جاي فاين (فريق الامارات) 7:39:44 ساعات

2 الأسترالي بن أوكونور (ديكاتلون ايه جي 2 آر لامونديال) بفارق 11 ثانية

3 الاميركي براندون ماكنولتي (فريق الامارات) بفارق 13 ثانية

4 البلجيكي ايلان فان وايلدر (سودال كويك ستيب) بفارق 21 ثانية