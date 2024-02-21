محمد صلاح يغيب عن ليفربول أمام تولون للاصابة.. القصة كاملة

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد غياب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عن فريقه في مباراة لوتون تاون بعد قليل في الدوري الإنجليزي.



وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن غياب محمد صلاح عن ليفربول بسبب الإصابة في مباراة لوتون تاون، بالإضافة إلى داروين نونيز مهاجم الفريق الذي يعاني من إصابة أيضا.



وتأكد غياب داروين نونيز عن ليفربول في لقاء لوتون تاون اليوم، الأربعاء المقبل، المقرر إقامته على ملعب أنفيلد رود، بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال التدريبات.



وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول في تصريحات صحفية: "تم استبعاد مشكلة الركبة لدى ديوغو جوتا وسيستغرق الأمر معه أكثر من شهر".

وأكد: "أليسون بيكر يعاني من إصابة عضلية، مستبعد من لقاء لوتون، وتم استبعاد كورتيس الذي يعاني من مشكلة في الأربطة العظمية، وترينت وسوبوسلاي، ليسا جاهزين بعد".



وحقق ليفربول الفوز على مضيفه برينتفورد برباعية مقابل هدف واحد، لحساب مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

و تعرض المهاجم البرتغالي دييجو جوتا، لإصابة قوية في لقاء الجولة الماضية أمام برينتفورد ليغادر على أثرها أرضية الملعب.



واستعاد ليفربول خدمات نجمه المصري محمد صلاح، العائد من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا.