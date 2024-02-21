تشكيل الفيحاء الرسمي لمواجهة النصر بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الفيحاء السعودي، عن التشكيل الرسمي لفريقه للمواجهة المرتقبة أمام النصر السعودي، والتي ستجمع بينهما، اليوم الأربعاء، في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الجاري 2023-2024.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النصر بهدف دون رد على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل الفيحاء لمواجهة النصرعلى النحو التالي:

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش.

الدفاع: محمد البقعاوي- مخير الرشيدي- حسين الشويش.

الوسط: أسامة الخلف- جوكو سيمروت- عبدالرحمن الشمري- نواف الحارثي.

الهجوم: هنري أونيكور- فاشيون ساكالا- أنطوني نواكايمي.

موعد مباراة النصر والفيحاء اليوم والقنوات الناقلة :

ستنطلق مباراة النصر والفيحاء في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قنوات SSC HD بصوت المعلق فهد العتيبي و beIN Sports AFC HD بصوت المعلق خليل البلوشي.