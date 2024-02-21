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الامارات | عبدالرحمن أمين يتعرض لوعكة صحية

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض الزميل عبدالرحمن أمين، مدير إدارة القنوات في قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إلى وعكة صحية، وتتمنى أسرة مؤسسة دبي للإعلام الشفاء العاجل له، والعودة لأداء مهام عمله بأسرع وقت.

والزميل عبدالرحمن أمين من الشخصيات الإعلامية المعروفة، خصوصا في الفضاء الرياضي، من خلال عمله على مدار سنوات عدة في مجال التعليق الرياضي في قنوات دبي الرياضية، ودبي ريسينغ، والتحليل المحلي والعربي والعالمي، بالإضافة إلى تاريخه في العمل الإداري الرياضي، فضلا عن تقلده مناصب اعلامية قيادية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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