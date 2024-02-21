رونالدو يثور على حكم مباراة النصر والفيحاء.. فيديو

انفعل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر على حكم مباراة العالمي ضد الفيحاء، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستضيف فريق الفيحاء نظيره النصر بقيادة رونالدو مساء اليوم، على ملعب “الأول بارك”، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، اشهار حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه رونالدو.

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وانفعل لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر على حكم المباراة، بعما منح رونالدو كارت أصفر بعد تدخله العنيف على أحد لاعبي الفيحاء.

كما ثار رونالدو في وجه الحكم ليبدي غضبه الشديد واعتراضه على منحه البطاقة الصفراء.

وكانت مباراة الذهاب بين النصر والفيحاء في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا قد انتهت بفوز العالمي بهدف نظيف، أحرزه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تشكيل النصر لمباراة الفيحاء في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: وليد عبد الله.

خط الدفاع: عزيز بيهيتش، إيمريك لابورت، عبد الإله العمري، علي لاجامي.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو.

الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أيمن يحيى.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من النصر ضد الفيحاء، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليواجه فريق العين الإماراتي.