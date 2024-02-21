كريم بنزيما يقود هجوم الاتحاد أمام نافباخور الأوزبكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتأهب الاتحاد لحسم تأهله إلى دور الثمانية عندما يستقبل نافباخور الأوزبكي مساء اليوم، في أول مباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة المشعة» في 2024.

وكان الاتحاد عاد من ملعب نافباخور بتعادل سلبي ليصبح في حاجة للفوز بأي نتيجة للعبور، فيما سيتعين على نافباخور الفوز أو التعادل الإيجابي لخطف التأهل.

يذكر، أن الفائز من مجموع مباراتي الفيحاء والنصر سيلتقي في دور الثمانية، مع الفائز من مجموع مباراتي ناساف كارشي الأوزبي والعين الإماراتي، علما بأن العين عاد من ملعب ناساف الأوزبكي بتعادل سلبي.

ويستعد النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة للعودة إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر أن يشارك كريم بنزيما في التشكيل الأساس أمام نافباخور، إذ أكد كثير من المصادر أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو سيستعين بخدماته اليوم.

وشهدت الفترة الماضية غياب بنزيما، بسبب أزمته مع جاياردو التي تسببت في استبعاده من التدريبات الجماعية، ومباريات الفيصلي في الكأس، والطائي بدوري روشن، ثم نافباخور في ذهاب ثمن نهائي آسيا.

وعاد هداف ريال مدريد السابق إلى المشاركة في فوز الاتحاد على الرياض (2-0) مساء الأحد الماضي، في الجولة الـ20 من دوري روشن للمحترفين.

وسيواجه بنزيما تحديا مثيرا، يتمثل في التسجيل للمرة الأولى خلال دوري أبطال آسيا، بعد انضمامه إلى صفوف الاتحاد مجانا في الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وسيكون بنزيما مطالبا بقيادة الفريق نحو دور الثمانية، نظرا لقدراته وخبراته الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة.

في المقابل، ستكون الجماهير السعودية على موعد مع كلاسيكو كبير في دور الثمانية، بين الهلال والاتحاد، حال تخطيهما دور الـ16.

ويخوض العين مواجهته أمام ناساف بمعنويات عالية، بعد فوزه على الوحدة بهدف دون رد، والتأهل لدور الثمانية من كأس رئيس دولة الإمارات.

النجم الفرنسي كريم بنزيما