3 مواجهات في افتتاحية جولة التأسيس

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وتستهل الجولة مبارياتها غدا بإقامة 3 مواجهات تجمع التعاون بضيفه الأخدود، بينما يستضيف الرياض نظيره الرائد، ويحل ضمك ضيفا على الفتح في آخر لقاءات الغد.
وتستكمل المواجهات مساء السبت، حيث ستلعب مواجهتان يلتقي فيها الطائي بالأهلي في حائل، ويخوض الحزم لقاءه على أرضه أمام الخليج.
ويلاقي الفيحاء ضيفه أبها، ويستضيف الشباب نظيره النصر في قمة مواجهات الجولة، وذلك مساء الأحد المقبل.
وفي آخر أيام الجولة تقام الاثنين المواجهتان المتبقيتان عندما يلاقي الاتفاق الهلال على أرض الأول في الدمام، وتأتي مواجهة الاتحاد الذي يستضيف الوحدة كآخر مواجهات جولة التأسيس.
مواجهات الجمعة
- التعاون والأخدود
- الرياض والرائد
- الفتح وضمك
- الطائي والأهلي
- الحزم والخليج
- الفيحاء وأبها
- الشباب والنصر
- الاتفاق والهلال
- الاتحاد والوحدة
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