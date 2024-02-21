3 مواجهات في افتتاحية جولة التأسيس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق مساء غد الجولة 21 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي أطلق عليها جولة يوم التأسيس الذي يصادف اليوم الموافق 22 فبراير، والذي تحتفل به المملكة العربية السعودية تخليدا لليوم الذي أسست فيه الدولة السعودية.

وتستهل الجولة مبارياتها غدا بإقامة 3 مواجهات تجمع التعاون بضيفه الأخدود، بينما يستضيف الرياض نظيره الرائد، ويحل ضمك ضيفا على الفتح في آخر لقاءات الغد.

وتستكمل المواجهات مساء السبت، حيث ستلعب مواجهتان يلتقي فيها الطائي بالأهلي في حائل، ويخوض الحزم لقاءه على أرضه أمام الخليج.

ويلاقي الفيحاء ضيفه أبها، ويستضيف الشباب نظيره النصر في قمة مواجهات الجولة، وذلك مساء الأحد المقبل.

وفي آخر أيام الجولة تقام الاثنين المواجهتان المتبقيتان عندما يلاقي الاتفاق الهلال على أرض الأول في الدمام، وتأتي مواجهة الاتحاد الذي يستضيف الوحدة كآخر مواجهات جولة التأسيس.

مواجهات الجمعة

التعاون والأخدود

الرياض والرائد

الفتح وضمك

مواجهات السبت

الطائي والأهلي

الحزم والخليج

مواجهات الأحد

الفيحاء وأبها

الشباب والنصر

مواجهات الاثنين