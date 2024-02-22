"غياب صلاح".. ليفربول يضرب لوتون تاون برباعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره لوتون تاون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رباعية "الريدز" في المباراة، كلا من فيرجيل فان دايك في الدقيقة 56 من عمر المباراة، كودي جاكبو في الدقيقة 58 من زمن الشوط الثاني، لويس دياز في الدقيقة 71، واختتم اللاعب هيرفي أليوت رباعية فريقه في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وأحرز اللاعب شيدوزي أوجين هدف فريق لوتون تاون الوحيد في المباراة في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز تمكن فريق ليفربول من الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، فيما ظل رصيد لوتون تاون عند النقطة 20 في المركز الـ18 بجدول المسابقة.