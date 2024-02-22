الامارات | بن أوكونور يحصد لقب «رأس الخيمة» في طواف الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز، يوم أمس، الدراج الأسترالي بن أوكونور، من فريق (ديكاثلون إيه جي تو آر لا مونديال) الفرنسي، لقب المرحلة الثالثة (رأس الخيمة) من طواف الإمارات، على قمة جبل جيس. وسجل انتصاره الأول في إحدى مراحل الطواف، وتفوق على مواطنه جاي فاين، دراج فريق الإمارات الذي أنهى المرحلة في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث البلجيكي لينارت فان إيتفيل، دراج فريق لوتو. وحافظ جاي فاين على القميص الأحمر لصدارة الترتيب العام، وبن أوكونور ثانياً، وثالثاً الأميركي براندون ماكنولتي، دراج فريق الإمارات.

وشهدت مرحلة أمس، انسحاب نجم فريق الإمارات، المرشح الأبرز للفوز، البريطاني آدم ييتس، بسبب الإصابة. وتصدر البريطاني مارك ستيوارت، دراج فريق كوراتيك فيني فينتيني الإيطالي، الترتيب بالنقاط، وحصل على القميص الأخضر رافعاً رصيده إلى 32 نقطة، بالتساوي مع جاي فاين، كما حافظ ستيوارت على القميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة. واحتفظ البلجيكي إيلان فان فيلدر (فريق سودال كويك ستي) على القميص الأبيض لأفضل دراج شاب. وتوّج الفائزين، عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والمقدم الدكتور يوسف عبدالله الطنيجي، رئيس الفريق الدائم للمهام والفعاليات في قيادة شرطة رأس الخيمة، بحضور عدد من المسؤولين.

مرحلة دبي تقام اليوم على مسافة 173 كلم

وضع فريق عمل مرحلة دبي، (مجلس دبي الرياضي، شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي)، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، خطة متكاملة لمسار طواف الإمارات بتوقيتاته الزمنية للمناطق السكنية والتجارية والسياحية والمحميات الطبيعية الفريدة التي سيمر بها موكب الطواف في مرحلة دبي، اليوم، وذلك لضمان انسيابية حركة المركبات. وتمتد المرحلة على مسافة 173 كلم، تبدأ من نادي ضباط شرطة دبي، مروراً بأبرز معالم دبي الشهيرة حول برج خليفة والعَلم الكبير، وجزيرة النخلة، وصولاً إلى دبي هاربور. وتم وضع الترتيبات اللازمة لضمان مرور الدراجين وطواقم التحكيم وتأمين السباق، والسيارات المرافقة أيضاً، من خلال توفير شرطة دبي 300 من أفرادها، و150 سيارة.