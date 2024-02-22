الامارات | «النجمة الثامنة» هدف الوصل في الموسم التاريخي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل أزهى فتراته عبر تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين الذي انطلق في موسم 2008-2009، بعدما وصل إلى منتصف الموسم الحالي، وهو يمتلك حظوظ المنافسة في جميع الألقاب المحلية: الدوري، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويعد الفوز بلقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخه هو الهدف الأساسي لـ«الإمبراطور»، في الوقت الذي أصبح الفريق مرشحاً بقوة لتحقيق ثلاثية تاريخية غير مسبوقة، ما قد يضع حلم التتويج بـ«النجمة الثامنة» في خطر، إذ يواجه الفريق تحدياً بخصوص الحفاظ على تركيزه، وعدم التشتت بسبب ترشحه بقوة للفوز بثلاث بطولات في الموسم نفسه.

ويخوض الوصل مجموعة من المباريات الحاسمة في المرحلة المقبلة عندما ينطلق الدور الثاني من الدوري السبت المقبل بإقامة مباريات الجولة الـ14، حيث يلعب خارج أرضه مع الإمارات في رأس الخيمة، ثم يستضيف الشارقة قبل أن يخرج لملاقاة بني ياس، ثم يلعب مع خورفكان في ملعبه، ويلتقي خارج ملعبه مع عجمان، ويواجه حتا في زعبيل قبل أن يخوض مواجهتين من العيار الثقيل أمام العين في «دار الزين»، والجزيرة في ملعب الوصل، إذ تعد هذه المجموعة من المباريات مؤثرة بشكل كبير في تحديد حظوظ الوصل في المنافسة على لقب الدوري قبل خوض الجولات الخمس الأخيرة في المسابقة أمام كل من: البطائح والوحدة واتحاد كلباء وشباب الأهلي والنصر. ويواجه الوصل خطر تشتيت تركيز الفريق بترشيحه بقوة للفوز بالثلاثية، إلى جانب أن الضغوط أصبحت تحاصره من كل جانب، بسبب الحافز الكبير الذي تمتلكه الأندية التي تلعب أمامه للفوز عليه، خصوصاً أنه الفريق الوحيد الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم حتى الآن في الموسم الحالي في كل المسابقات، إلى جانب باير ليفركوزن الألماني، والهلال السعودي.

وتأهل «الإمبراطور» إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة عقب فوزه الكبير على فريق الإمارات بسبعة أهداف مقابل هدف، بينما تغلب على الوحدة في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على استاد زعبيل، بجانب تصدره دوري المحترفين. وبات الجمهور الوصلاوي يطالب الفريق بتحقيق الفوز بالألقاب الثلاثة.

• الوصل يعيش أزهى فتراته عبر تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين الذي انطلق في موسم 2008 - 2009.

• بات الجمهور الوصلاوي يطالب الفريق بتحقيق الفوز بالألقاب الثلاثة المرشح للظفر بها.

عادل درويش: ترتيب الأولويات طريق الوصل إلى الثلاثية

أكد المحلل الرياضي والإداري الوصلاوي السابق، عادل درويش، أن ترتيب الأولويات هو طريق «الإمبراطور» إلى تحقيق الثلاثية التاريخية، لافتاً إلى أن الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين يعد الهدف الأساسي الذي يطمح إليه الجمهور الوصلاوي، والأمر نفسه بالنسبة إلى إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين.

وقال درويش لـ«الإمارات اليوم» إن الوصل قدم أداءً استثنائياً في النصف الأول من الموسم، بحفاظه على سجله خالياً من الهزائم، وتصدره لائحة ترتيب الدوري بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه (العين) صاحب المركز الثاني، مع امتلاك «الزعيم» مباراة مؤجلة من الجولة الـ13 أمام الجزيرة، بينما ينافس الوصل بقوة على لقبي كأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأضاف: «نتائج الوصل في أول خمس جولات من الدور الثاني في الدوري ستحدد بشكل كبير طريقة تعامل الفريق مع الموسم بشكل عام، خصوصاً أن الأولوية هي الفوز بلقب الدوري، بينما في حال حصل الوصل على 13 أو 15 نقطة من هذه المباريات فسيحصل على دفعة معنوية قوية، خصوصاً في حال اتسع فارق النقاط مع الأندية التي تنافسه على الصدارة».

وتابع: «الاطمئنان على وضع الفريق في الدوري، سيمنح الجهاز الفني فرصة اتباع عملية تدوير اللاعبين، حفاظاً عليهم من الإصابات والإجهاد، وهو ما اتبعه بالفعل المدرب ميلوش ميليوفييتش في الدور الأول، وفي هذه الحالة سيصبح التركيز أكبر على لقب كأس رئيس الدولة، ثم كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

واختتم تصريحاته بقوله: «الوصل يتميز في الموسم الحالي بامتلاكه عدداً جيداً من اللاعبين على مقاعد البدلاء، ما يمنح الجهاز الفني خيارات عديدة في حال غياب أي لاعب أساسي لأي سبب سواء للإصابة أو للإيقاف أو بداعي تراجع مستواه، لذلك أرى أن النصف الثاني من الموسم سيعتمد بشكل كبير على نتائج ومردود الفريق في الجولات الخمس الأولى من الدور الثاني للدوري».