الامارات | دبا الحصن يواجه الجزيرة الحمراء في دوري «الهواة» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف الجزيرة الحمراء الساعة 17:25 مساء اليوم دبا الحصن في افتتاح الجولة الـ22 لدوري الدرجة الأولى، بينما عند الساعة 17:30 يلعب «غلف يونايتد» مع ضيفه الفجيرة، وبالتوقيت نفسه يستضيف الحمرية العربي.

وتبرز إلى الواجهة مواجهة الوصيف دبا الحصن برصيد 38 نقطة مع الجزيرة الحمراء الذي يحتل المركز العاشر بـ27 نقطة. ويطمح دبا الحصن إلى تأمين الفوز، سعياً إلى تعزيز فرصه في خطف بطاقة الصعود الثانية إلى «المحترفين»، خصوصاً أن الفارق بينه وبين صاحب المركز الثالث الظفرة يصل إلى خمس نقاط. وتستكمل المباريات غداً، حيث يواجه العروبة الرمس، ويلعب «غلف إف سي» مع مصفوت، والتعاون مع دبا الفجيرة، و«يونايتد» مع الذيد، والظفرة مع مسافي. وتبرز منها مباراة العروبة المتصدر برصيد 49 نقطة مع متذيل الترتيب الرمس برصيد ست نقاط، وأيضاً مباراة الظفرة مع مسافي، التي تعني كثيراً، خصوصاً للظفرة الراغب في الاقتراب من المركز الثاني.