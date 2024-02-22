اخبار الرياضه

عامر حسين يكشف مصير مباراة الاهلي وبلدية المحلة بعد أزمة رحلة غانا

0 نشر
0 تبليغ

إمام عاشور - الأهلي وميدياما - دوري أبطال أفريقيا

إمام عاشور - الأهلي وميدياما - دوري أبطال أفريقيا

كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة عن مصير مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي ضد بلدية المحلة في بعد الأزمة التي تعرض لها الأحمر في غانا.

وأعلن النادي الاهلي في بيان رسمي تعرض طائرة بعثة الفريق لحادث، في مطار كوماسي قبل مباراة ميدياما الغاني، ولم تستطع استكمال رحلتها، مطالبًا كاف بتأجيل اللقاء.

ومن المقرر أن يلاقي فريق الاهلي نظيره ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة.

اقرأ أيضا.. طائرة الاهلي تتعرض لحادث واتجاه لتأجيل المباراة أمام ميدياما

وقال عامر حسين في تصريحات صحفية: “في حال تم تأجيل مباراة الاهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا، سيتم تأجيل لقاء الأحمر أمام بلدية المحلة في الدوري لأنه سيواجه يانج أفريكانز يوم الجمعة بعد المقبل”.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي – 6 نقاط.

2- شباب بلوزداد – 5.

3- يانج أفريكانز – 5.

4- ميدياما – 4.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا