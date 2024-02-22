شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: انتهاء الدورى المصرى منتصف أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات أن الدورى الموسم الحالى سينتهى فى أغسطس، بعد الموافقة على زيادة فترة التوقف للمنتخب الأول لمدة أسبوع.

وأضاف عامر حسين الدورى سينتهى فى الفترة من 10 إلى 15 أغسطس، بعد أن تم تحديد مسبقا يوم 30 يوليو موعدًا لانتهاء المسابقة.

وسلم عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات في رابطة الأندية، تصورا بالدوري حتى الجولة 30 لرابطة الأندية على أن يتم الإعلان عنه خلال ساعات.

وعقد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة جلسة مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن مدير الفراعنة، مساء السبت الماضي.

وتم خلال الاجتماع تأكيد أن الهدف هو صعود منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026.

كما تم استعراض الأجندة الدولية لشهري 3 و6، وتم تدوين طلبات حسام حسن فيما يخص توقيتات انطلاق المعسكرات.