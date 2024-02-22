شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباراة الأهلي وميدياما الغاني في موعدها غدا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الإعلامي أحمد شوبير ، عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك ، عن إقامة مباراة الاهلي وميدياما الغاني في موعدها غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة .

ووصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى مطار كوماسي استعدادا لخوض مباراته ضد ميدياما الغاني غدا الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وغادرت بعثة الأهلي، برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، مطار أكرا في غانا منذ قليل متوجهة إلى مطار كوماسي؛ استعدادا لخوض مباراة ميدياما ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6نقاط بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.