فرمان حسام حسن يعيد 3 محترفين لـ منتخب مصر في دورة الإمارات

يواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن مناقشة قائمة اللاعبين الجدد الذين ينوي ضمهم لمنتخب مصر خلال الفترة القادمة.

وحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن أكثر من مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز أبرزها الإسماعيلي والزمالك بيراميدز.

اقرأ ايضًا: عصام الحضري: ما حدث لـ منتخب مصر في أمم أفريقيا “نكسة”.. وحسام حسن لن يحل الأزمة

وعلم “كورة 365” أن حسام حسن استقر على عودة ثلاثة محترفين مصريين إلى قائمة منتخب مصر في معسكر الإمارات، وهم محمد شريف وسام مرسي وطارق حامد، لأنه ينوي منح الفرصة لكافة اللاعبين والحكم عليهم في معسكر منتخب مصر القادم.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر في بطولة ودية بالإمارات والتي ستشهد مشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزلندا.

يذكر أن حسام حسن تولى المسئولية الفنية لمنتخب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي رحل عن الفراعنة بعد الإخفاق في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي لعبت في كوت ديفوار وتوج بها أصحاب الأرض بعد الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية.

ويعد المنتخب المصري هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية برصيد سبع بطولات آخرها عام 2010.