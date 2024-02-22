جدول مباريات الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الـ14 غدًا الجمعة بمواجهة بلدية المحلة لسيراميكا كيلوباترا على ملعب غزل المحلة، فيما سيواجه فاركو طلائع الجيش على ملعب حرس الحدود، ويواجه ويواجه الاتحاد السكندري نظيره البنك الاهلي، فيما يواجه الجونة فريق الإسماعيلي يوم الاثنين على ملعب الجونة، ويواجه زد إف سي نظيره إنبي على استاد القاهرة الدولي، فيما يلعب المقاولون العرب ضد المصري على ملعب برج العرب.

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وتقرر تأجيل مباراة الاهلي وبيراميدز المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل بسبب مشاركتهما في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سيتم تحديد موعد لاحق لها، فيما يواجه الزمالك نظيره الداخلية يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ويلعب سموحة ضد فيوتشر إف سي يوم الخميس المقبل على استاد الإسكندرية.

ويتصدر إنبي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، جمعها الفريق من 13 مباراة، فيما يأتي زد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، جمعها من 12ص مباراة، ويأتي فريق الأهرام في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة جمعها من عشر مباريات