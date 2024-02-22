لقطة سلبية في الزمالك تثيرغضب جوميز

اشتكى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من لقطة سلبية في الفريق الأول، وذلك بعد مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

وعلم “كورة 365” أن جوميز اشتكى من تراجع المعدل البدني للاعبين، خاصة في هذا الوقت من منتصف الموسم، حيث طالب المعد البدني في الفريق بزيادة الحمل البدني وتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي ستشهد تزاحم في جدول مباريات الفريق.

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ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد تعادل في الجولة الرابعة أمام ساجراد الأنجولي من دون أهداف، حيث يدخل مباراة أبو سليم القادمة وهدفه الفوز بها وتحقيق الثلاث نقاط، لحسم التأهل رسميًا للدور التالي من البطولة.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب مجموعته في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية برصيد عشر نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة وحيدة.

وكان الزمالك قد تعادل أمام الإسماعيلي، في أول مباراة رسمية للبرتغالي جوزيه جوميز على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض.