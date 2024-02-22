الامارات | تأهل «الحبتور» و«ذئاب دبي» إلى نهائي كأس دبي الذهبية للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتمل طرفا نهائي كأس دبي الذهبية للبولو 2024 في نسختها الخامسة عشرة، بتأهل فريقي «الحبتور» و«ذئاب دبي كافو» إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وجاء تأهل فريق «الحبتور» للنهائي بعد فوزه على فريق «بنجاش دودسون وهوريل» بنتيجة 14 مقابل 10 أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما في نصف النهائي أمس الأربعاء.

كما تأهل فريق «ذئاب دبي كافو» للنهائي بعد فوزه على فريق «الإمارات»، حامل لقب العام الماضي، بنتيجة 10 مقابل 7 أهداف.

ومن المنتظر أن يسبق المباراة النهائية يوم السبت، إقامة مباراة كأس الترضية والتي ستجمع بين فريقي «مهرة ومجموعة اياكس للاستثمار» و«غنتوت» على نفس الملعب.

وتقام بطولة كأس دبي الذهبية للبولو، إحدى بطولات سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، تحت مظلة رابطة البولو العالمية،(WPT) وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للبولو ومجلس دبي الرياضي.