الامارات | فوز دبا الحصن والفجيرة والحمرية في دوري «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دبا الحصن على مضيفه الجزيرة الحمراء بهدفين مقابل هدف واحد، اليوم الخميس، ضمن الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وبذلك محفاظ على مركز الوصيف برصيد 41 نقطة، بينما تجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند 27 نقطة، إذ سجل هدفيه الليبيري ابو كمارا في الدقيقيتن (14 و36)، بينما سجل للجزيرة الحمراء يوسف كاظم في الدقيقة (13) وشهدت المباراة طرد لاعب دبا الحصن احمد ابراهيم في الدقيقة (87).

وفاز الفجيرة على مضيفه غلف يونايتد بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي بيرتينو جواو (19) ولاعب غلف يونايتد، الانجليزي جاك شيلس (45+1) بالخطأ في مرماه، ليصبح رصيد الفجيرة 27 نقطة في المركز الرابع، وغلف يونايتد 19 نقطة في المركز 14.

وفاز الحمرية بملعبه على العربي بثلاثة أهداف لهدف، ليصل للنقطة 23 في المركز 12، وتجمد رصيد العربي عند 32 في المركز الخامس، وسجل أهداف الفائز كل من الإيطالي وجه جونيور هدفين في الدقيقتين (43 و48)، والبرازيلي جيلهيم دي كاسترو، (90+4) بينما سجل للعربي البرازيلي فاندار فييرا (72).