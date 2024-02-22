ألونسو: "ليست اللحظة المناسبة" لمناقشة مستقبلي

الرياص - اسماء السيد - برلين: رفض الاسباني شابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن متصدر الدوري الالماني لكرة القدم الخميس، الحديث مستقبله مؤكدا ان هذه ليست اللحظة المناسبة للحديث عنه، في ظل ارتباط اسمه بانتقال محتمل إلى بايرن ميونيخ وليفربول الانكليزي.

ويتصدر ليفركوزن الترتيب برصيد 58 نقطة متقدما بفارق ثماني نقاط عن وصيفه بايرن حامل اللقب في المواسم الـ 11 الاخيرة، علما انه حافظ على سجله خالياً من الهزائم في مختلف المسابقات هذا الموسم، في أول عام كامل لألونسو في النادي.

وعندما سُئل عما إذا كان سيبقى على مقاعد تدريب ليفركوزن الموسم المقبل، أجاب ألونسو "في الوقت الحالي، نعم".

وارتبط اسم ألونسو (42 عاماً) باثنين من أنديته التي سبق أن دافع عن ألوانها كلاعب، بعد إعلان بايرن الأربعاء أن توماس توخل سيغادر نهاية الموسم، إلى جانب قرار يورغن كلوب بالتنحي في الصيف من ليفربول الانكليزي.

افتتح مدرب ليفركوزن المؤتمر الصحافي الخميس عشية مباراة فريقه أمام ماينتس في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة والعشرين متوجّهاً مباشرة إلى الصحافيين، قائلاً "ربما ستطرح سؤالاً أو سؤالين حول مستقبلي. أنا آسف، ولكن لا يوجد شيء جديد لأصرّح به".

وتابع لاعب خط الوسط السابق "الآن أنا المدرّب هنا، هذا أمر مؤكد. بالنسبة للمستقبل ليس لديّ أي شيء جديد لأقوله، سنرى".

وأضاف ألونسو الذي تولى تدريب ليفركوزن في تشرين الأول/أكتوبر 2022 بينما كان النادي مهددا بالهبوط، ان شائعات رحيله في الصيف كانت "افتراضية فقط".

ويسير ليفركوزن بخطوات ثابتة لاحراز باكورة ألقابه في "بوندسليغا"، في حين قال ألونسو المتوج كلاعب في إسبانيا مع ريال مدريد وألمانيا وإنكلترا ومع منتخب "لا روخا" (مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012) إنه والفريق لا يشعران بالضغط.