إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك.. ويوجه رسالة لـ جوميز

فتح نجم الكرة المصرية السابق، إبراهيم سعيد، النار على لاعب نادي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، بعد التعادل المخيب أمام الإسماعيلي بـ الدوري المصري.

وانتهت مباراة الإسماعيلي أمام الزمالك، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم سعيد، عبر برنامجه “90+”: “شيكابالا، يجب أن لا يبدأ أى مباراة مع الزمالك.. للأسف مستواه سيئ جدًا بسبب عامل السن”.

وأضاف: “شيكا، لا يفعل أي خطوة على مرمى الخصم تمامًا، ويجب ألا يبدأ بشكل أساسي مرة أخرى مع الزمالك”

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وتابع: “لابد أن يكون لـ شيكابالا، دور فقط في الشوط الثاني من زمن المباراة”.

وأردف إبراهيم سعيد: “البدء بـ شيكابالا أساسيًا في المباريات خطأ كبير من المدرب، وأتوقع أن البرتغالي جوميز، سيقوم بتعديل ذلك ولن يبدأ به مرة أخرى بشكل أساسي”.

وأختتم: “عندما يكون شيكابالا في الملعب، فإن الزمالك يلعب بـ 10 لاعبين، تشعر أنه ناقص لاعب”.

الجدير بالذكر أن الزمالك، يستعد لمواجهة فريق أبو سليم الليبي، يوم الأحد المقبل على استاد “19 مايو 1956” بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.