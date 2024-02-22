"إيقاف القندوسي".. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية اليوم الخميس، عقوبات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، والتي شهدت إيقافات وغرامات مالية.

وجاءت عقوبات الجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز، كالتالي:

مباراة الداخلية ضد فاركو:

توقيع غرامة مالية على فريق الداخلية قدرها 20 ألف جنيه، بسبب التأخر في النزول إلى أرضية الملعب مع بداية الشوط الثاني، مما أدى إلى تأخير انطلاق الشوط.

إيقاف إداري فريق الداخلية محمود شكري لمدة مباراة واحدة، لما بدر منه تجاه الحكم خلال المباراة، مما أدي إلى قيام الحكم بطرده.

مباراة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا:

إيقاف لاعب فريق سيراميكا كليوباترا أحمد القندوسي مباراة واحدة، بسبب تعرضه للطرد خلال اللقاء بعد الحصول على إنذارين.

وتم توقيع غرامة مالية على لاعب الجونة إيمانويل لاكي قدرها 25 ألف جنية، بالإضافة إلى إيقافه ثلاث مباريات، بعد حصوله على كرت أحمر مباشر لضربه لاعب الخصم دون كرة.

مودرن فيوتشر ضد المقاولون العرب:

تغريم إداري مودرن فيوتشر أحمد مرعي مبلغ مالي قدره 20 ألف جنية، وإيقافه لمدة 4 مباريات لما بدر منه تجاه الحكم في المباراة.

وكانت رابطة الأندية المحترفة، أعلنت في وقت سابق العقوبات الخاصة بمباراة الزمالك والإسماعيلي، والتي أقيمت في نفس الجولة يوم الإثنين الماضي.