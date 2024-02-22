لعنة "جمعة وسكر" تضرب الزمالك بـ3 إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك من أزمة على مستوى مركز الظهير الأيسر، بعد إصابة السنغالي إبراهيما نداي لاعب الأبيض في مواجهة الإسماعيلي الماضية في الدوري.

وكان يعتمد البرتغالي جوزيه جوميز، على إشراك إبراهيما نداي في مركز الظهير الأيسر لتعويض الغيابات، خاصة وأنه يجيد في مركز الجناح.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي، يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية

لعنة عبدالله جمعة وحاتم سكر

قام نادي الزمالك بالاستغناء عن الثنائي عبدالله جمعة وحاتم سكر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وهما يلعبان في مركز الظهير الأيسر.

وانتقل عبدالله جمعة لنادي بلدية المحلة مجانا، وحاتم سكر للنادي الإسماعيلي مجانا أيضا.

وفشل نادي الزمالك في تدعيم هذا المركز، في الانتقالات الماضية.

3 إصابات للزمالك في مركز الظهير الأيسر

وتعرض فريق الزمالك لثلاثة إصابات دفعة واحدة في مركز الظهير الأيسر، بعد الاستغناء عن الثنائي عبدالله جمعة وحاتم سكر.

البداية جاءت مع إصابة أحمد فتوح خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية بتمزق في العضلة الخلفية.

وبعدها تعرض محمد عبدالشافي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال المشاركة في أحد التدريبات، وأخيرا إصابة السنغالي إبراهيما نداي في مواجهة الإسماعيلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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