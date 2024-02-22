موعد مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق النصر ضيفا على نظيره الشباب في مواجهة من العيار الثقيل بعنوان ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين

ويبحث النصر عن تحقيق الفوز ومواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم بهدف الضغط على الهلال متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، تحسبًا لسقوط الزعيم خلال الفترة المقبلة.

ويخوض النصر بمعنويات مرتقعة بعدما تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عقب الفوز على مواطنه الفيحاء ذهابًا وإيابًا بثلاثية نظيفة.

في الجهة الأخرى يبحث الشباب عن تأكيد صحوته بعدما حقق فوزين متتاليين في الدوري السعودي على حساب الوحدة وضمك بعد النتائج المخيبة في بداية الموسم.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، بينما يأتي فريق الشباب في المرتبة العاشرة بـ24 نقطة.

تنطلق مباراة النصر و الشباب مساء الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وتذاع المباراة عبر قناة الرياضية السعودية الأولى.